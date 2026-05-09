به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در دیدار با مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از مسئولان کانون استان کردستان، اظهار کرد: کردستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، استانی فرهنگی است و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های علمی، هنری و ورزشی دارد که باید برای شکوفایی آن برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی افزود: حفظ سرمایه‌های ملی از مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان امکان‌پذیر است و کانون پرورش فکری در این زمینه نقش مؤثری ایفا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین بر حمایت از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی کانون در سطح استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی در میان کودکان و نوجوانان، گفت: راه‌اندازی «کافه‌کتاب» در مراکز کانون پرورش فکری می‌تواند به جذب بیشتر مخاطبان و ایجاد فضایی بانشاط برای فعالیت‌های فرهنگی منجر شود.