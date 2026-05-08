۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

ریزش سقف منزل ویلایی در مشهد؛ پدر و پسر زیر آوار مصدوم شدند

مشهد- سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از مصدومیت پدر ۵۲ ساله و پسر ۲۶ ساله‌اش بر اثر ریزش سقف یک منزل ویلایی در بلوار حر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر ریزش آوار، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ به محل حادثه در بلوار حر ۱۹ اعزام شدند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که به‌دلیل تخریب غیراصولی یک باب منزل ویلایی، سقف فرو ریخته و دو عضو یک خانواده در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان با اقدام سریع و ایمن‌سازی محل، این دو مصدوم را از زیر آوار خارج کرده و برای مداوا تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل دادند.

اسدی پس از اعلام بازگشت تیم عملیاتی به ایستگاه، خطاب به شهروندان تأکید کرد: از تخریب‌های غیراصولی ساختمان‌ها جدا پرهیز کنید، چرا که گاهی این بی‌احتیاطی‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.

