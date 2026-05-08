به گزارش خبرگزاری مهر، در پی واژگونی یک خودروی پراید و برخورد آن با تیر چراغ برق در تپه تفریحی عباس‌آباد در شب پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۲ جوان در داخل کابین محبوس شده بودند که با اطلاع از طریق سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند.

در جریان حادثه، خودرو دچار نشت شدید سوخت شده بود که پس از رسیدن تیم‌های آتش‌نشانی، خطر انفجار مهار و محیط کاملاً ایمن‌سازی شد. پیش از رسیدن کامل نیروها، افراد حاضر در محل موفق به خارج کردن مصدومان از خودرو شده بودند.

شایان ذکر است که همراهی و حضور مقتدرانه شهروندان در صحنه حادثه همواره مورد سپاس است اما برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و ثانویه به مصدومان، بسیار حائز اهمیت است که در صورت مشاهده حوادث جدی، تا رسیدن نیروهای امدادی متخصص و تجهیزات لازم، از جابه‌جایی یا خارج کردن افراد از خودرو خودداری شود. صبوری برای رسیدن تیم‌های متخصص، خود بزرگترین کمک به مصدوم است تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر (مانند آسیب به ستون فقرات) در حین انتقال جلوگیری شود.