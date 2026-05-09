ردپای ماندگار مصرف آنتی بیوتیک ها بر میکروبیوم های روده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تحقیقات جدید نشان میدهد که آنها تاثیر ماندگارتری نسبت به آنچه قبلاً تصور میشد، بر بدن ما میگذارند.
مطالعهای روی نزدیک به ۱۵۰۰۰ بزرگسال نشان داد که برخی آنتیبیوتیکها میتوانند جامعه باکتریهای مفید در سیستم گوارش ما را برای تقریباً یک دهه تغییر دهند.
این تحقیق که توسط تیمی در دانشگاه اوپسالا در سوئد انجام شد، میکروبیوم روده نزدیک به ۱۵۰۰۰ بزرگسال در سوئد را نقشهبرداری کرد.
نمونه مدفوع هر شرکتکننده تجزیه و تحلیل شد و شرکتکنندگان به پرسشنامهای دقیق در مورد سبک زندگی و رژیم غذایی پاسخ دادند.
سپس، دانشمندان با استفاده از ثبتهای ملی دارو، توانستند دقیقاً ببینند که افراد سالها قبل کدام داروها را مصرف کردهاند. آنها برای مشاهده اثرات مصرف آنتیبیوتیک، سایر داروهای مصرفی و چندین ویژگی شناخته شده که بر میکروبیوم تأثیر میگذارند را تنظیم کردند.
نتایج شگفتانگیز بود. برای برخی از آنتیبیوتیکها، حتی یک دوره استفاده با کاهش تنوع باکتریایی چهار تا هشت سال بعد مرتبط بود.
در مجموع، بدترین اثرات در سال اول پس از مصرف آنتیبیوتیک مشاهده شد.
«گابریل بالدانزی»، نویسنده اول مقاله و دستیار تحقیق در دانشگاه اوپسالا، گفت: «ما میتوانیم ببینیم که مصرف آنتیبیوتیک از چهار تا هشت سال پیش با ترکیب میکروبیوم روده فرد در حال حاضر مرتبط است. حتی یک دوره درمان با انواع خاصی از آنتیبیوتیکها، ردپایی از خود به جا میگذارد.»
این موضوع قابل توجه است زیرا یک میکروبیوم سالم و متنوع از سلامت و تندرستی انسان پشتیبانی میکند. این میکروبیوم به عنوان سپری در برابر عفونتها عمل میکند، سلامت سیستم ایمنی را تقویت میکند و به بدن در هضم غذا برای تولید انرژی کمک میکند.
این مطالعه نشان داد که همه آنتیبیوتیکها یکسان نبودند.
آسیب مشاهده شده در روده به نوع آنتیبیوتیک مورد استفاده بستگی داشت. کلیندامایسین، فلوروکینولونها و فلوکلوکساسیلین ماندگارترین اثرات منفی را بر سلامت روده داشتند.
از سوی دیگر، پنیسیلین V و برخی از پنیسیلینهای طیف گسترده، که رایجترین آنتیبیوتیکهای تجویز شده بودند، برای روده بسیار سازگارتر بودند. تأثیر آنها کم بود و نسبتاً سریع از بین رفت.
تعادل باکتریهای روده برای سلامت انسان مهم است.
محققان خاطرنشان کردند که تحقیقات قبلی، مصرف زیاد آنتیبیوتیک را با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی، چاقی، عفونتهای جدی دستگاه گوارش و حتی سرطان روده بزرگ مرتبط دانسته است. دانشمندان گمان میکنند که این تغییرات میکروبیوم طولانیمدت ممکن است دلیل این امر باشد.
دکتر «توو فال»، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی مولکولی در اوپسالا، گفت: «یافتههای مطالعه ما ممکن است به ارائه توصیههای آینده در مورد مصرف آنتیبیوتیک، بهویژه هنگام انتخاب بین دو آنتیبیوتیک با اثربخشی یکسان که یکی از آنها تأثیر ضعیفتری بر میکروبیوم روده دارد، کمک کند.»
با وجود این یافتهها، محققان از بیماران میخواهند که مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشکان خود را متوقف نکنند. در عوض، هدف این است که تجویز داروی مناسب را در صورت لزوم برای محافظت از اکوسیستم داخلی بدن در درازمدت تشویق کنند.
