تاثیر عادات روزانه بر سلامت بهتر قلب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که ۱۱ دقیقه بیشتر میخوابیدند، ۴.۵ دقیقه ورزش اضافی انجام میدادند و یک چهارم فنجان سبزیجات اضافی میخوردند، ۱۰ درصد خطر ابتلا به مشکلات عمده سلامت قلب در آنها کمتر بود.
محققان دریافتند کسانی که ترکیب بهینهای از این انتخابهای سبک زندگی را داشتند، در مقایسه با افرادی که بدترین عادات را داشتند، ۵۷ درصد خطر ابتلا به مشکلات قلبی در آنها کاهش یافت.
«نیکلاس کومل»، محقق ارشد و پژوهشگر دانشگاه سیدنی استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «ما پی بردیم که ترکیب تغییرات کوچک در چند حوزه از زندگی ما میتواند تأثیر مثبت شگفتآوری بر سلامت قلب و عروق ما داشته باشد.»
کومل گفت: «این خبر بسیار دلگرمکنندهای است، زیرا ایجاد چند تغییر کوچک و ترکیبی، در مقایسه با تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در یک رفتار واحد، احتمالاً برای اکثر افراد قابل دستیابیتر و پایدارتر است.»
برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۵۳۰۰۰ بزرگسال شرکتکننده در بیوبانک بریتانیا، یک پروژه تحقیقاتی بلندمدت سلامت در بریتانیا، را پیگیری کردند. شرکتکنندگان به مدت هشت سال تحت نظر بودند.
نتایج نشان داد که بهترین سبک زندگی برای سلامت قلب شامل خوابیدن ۸ تا ۹ ساعت در شب، انجام بیش از ۴۲ دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در روز و داشتن یک رژیم غذایی نسبتاً سالم است.
محققان دریافتند افرادی که از این الگو پیروی میکردند، ۵۷ درصد کمتر در معرض خطر مشکلات قلبی بودند.
این تیم خاطرنشان کرد که نوع ورزشی که سلامت قلب را بهبود میبخشد، میتواند به سادگی بالا رفتن از پلهها، حمل کیسههای خرید یا پیادهروی سریع باشد.
محققان گفتند که یک رژیم غذایی با کیفیت بهتر شامل مصرف بیشتر سبزیجات، میوه، ماهی، لبنیات، غلات کامل و روغنهای گیاهی و مصرف کمتر غلات تصفیهشده، گوشتهای فرآوریشده، گوشت قرمز و نوشیدنیهای شیرین است.
کومل گفت: «من مردم را تشویق میکنم که از اهمیت ایجاد یک یا دو تغییر کوچک در برنامه روزانه خود، هر چقدر هم که کوچک به نظر برسند، غافل نشوند.»
