به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که رژیم صهیونیستی مدعی آتش بس در لبنان در نتیجه مذاکرات سازش با دولت این کشور است، ارتش رژیم صهیونیستی از ۸۵ حمله به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

ارتش مدعی شده است که در این حملات مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را تخریب کرده است، این در حالی است که رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی در جنوب لبنان کرده تا بتواند این مناطق را به عنوان مناطق حائل و بدون سرنشین در نقاط مرزی به تثبیت برساند.

ارتش صهیونیستی مدعی است که در این حملات انبارهای تسلیحات، سکوهای پرتاب و ساختمان‌هایی را که برای انجام فعالیت‌ها علیه نیروهای نظامیان صهیونیستی استفاده می‌شدند، را هدف قرار داده است.

در همین رابطه وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهرک‌های «الزراعیه»، «عنقون»، «میفدون» و «طورا» در جنوب لبنان ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر نیز زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی از اکتبر گذشته تاکنون سیاست نابودی مقاومت را در پیش گرفته است، اما موفق به نابودی هیچ‌کدام از اضلاع مقاومت نشده است و رزمندگان مقاومت هر لحظه در حال پاسخ دادن به حملات رژیم اسرائیل و نقض آتش‌بس هستند.

ارتش اسرائیل در بیانیه خود به حملات پهپادی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی و مواضع ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان نیز اشاره کرده و مدعی شد که این حملات تلفاتی را در میان نظامیان صهیونیست به بار نیاورده است.