به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی طی دقایق گذشته چندین حمله زمینی و هوایی علیه لبنان انجام داده است به طوری که دست کم ۲ نوبت مناطق اطراف کفرا و حداثا در جنوب لبنان را بمباران کرده است.

بر اساس این گزارش، سه حمله پهپادی نیز علیه النبطیه واقع در الفوقا در جنوب لبنان صورت گرفته است. ۲ حمله پهپادی مناطق برج رحال و المنصوری در جنوب لبنان را زیر آتش گرفتند.

همچنین منطقه ارنون در جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

علاوه بر این حملات هوایی، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز اطراف کفر تبنیت، النبطیه فوقا و حاروف در جنوب لبنان را هدف قرار داد.