به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد تقوی، در جمع خبرنگاران از نجات معجزهآسای سه موتورسوار در ارتفاعات صعبالعبور «دوگوش» واقع در بالادست شریفآباد خبر داد.
تقوی در ادامه، اظهار کرد: صبح امروز سه دستگاه موتورسیکلت در مسیرهای کوهستانی منطقه دوگوش دچار حادثه شدند که متأسفانه یکی از موتورها به دره سقوط کرد و دو راکب دچار مصدومیت شدید شدند.
وی افزود: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه و نبود دسترسی مناسب، همراهان مصدومان امکان امدادرسانی نداشتند و پس از ساعتها پیادهروی، موفق شدند حادثه را به نیروهای امدادی گزارش دهند.
رئیس سازمان آتشنشانی شریفآباد تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای آتشنشانی با تجهیزات تخصصی و هماهنگی فرماندار شهرستان پاکدشت به محل اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در شرایط بسیار دشوار آغاز گردید.
تقوی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، متأسفانه یکی از نیروهای آتشنشانی نیز دچار حادثه و مصدوم شد که برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
وی در پایان با اشاره به تلاش بیوقفه نیروهای امدادی، گفت: خوشبختانه پس از ساعتها عملیات نفسگیر، مصدومان از منطقه حادثه خارج و برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.
