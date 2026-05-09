۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

سقوط موتورسیکلت به دره در منطقه دوگوش / مصدومیت دو راکب و یک آتش‌نشان

پاکدشت- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شریف‌آباد از نجات معجزه‌آسای سه موتورسوار در ارتفاعات صعب‌العبور «دوگوش» واقع در بالادست شریف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد تقوی، در جمع خبرنگاران از نجات معجزه‌آسای سه موتورسوار در ارتفاعات صعب‌العبور «دوگوش» واقع در بالادست شریف‌آباد خبر داد.

تقوی در ادامه، اظهار کرد: صبح امروز سه دستگاه موتورسیکلت در مسیرهای کوهستانی منطقه دوگوش دچار حادثه شدند که متأسفانه یکی از موتورها به دره سقوط کرد و دو راکب دچار مصدومیت شدید شدند.

وی افزود: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود دسترسی مناسب، همراهان مصدومان امکان امدادرسانی نداشتند و پس از ساعت‌ها پیاده‌روی، موفق شدند حادثه را به نیروهای امدادی گزارش دهند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شریف‌آباد تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای آتش‌نشانی با تجهیزات تخصصی و هماهنگی فرماندار شهرستان پاکدشت به محل اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در شرایط بسیار دشوار آغاز گردید.

تقوی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، متأسفانه یکی از نیروهای آتش‌نشانی نیز دچار حادثه و مصدوم شد که برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

وی در پایان با اشاره به تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی، گفت: خوشبختانه پس از ساعت‌ها عملیات نفس‌گیر، مصدومان از منطقه حادثه خارج و برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

