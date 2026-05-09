به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد تقوی، در جمع خبرنگاران از نجات معجزه‌آسای سه موتورسوار در ارتفاعات صعب‌العبور «دوگوش» واقع در بالادست شریف‌آباد خبر داد.

تقوی در ادامه، اظهار کرد: صبح امروز سه دستگاه موتورسیکلت در مسیرهای کوهستانی منطقه دوگوش دچار حادثه شدند که متأسفانه یکی از موتورها به دره سقوط کرد و دو راکب دچار مصدومیت شدید شدند.

وی افزود: به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود دسترسی مناسب، همراهان مصدومان امکان امدادرسانی نداشتند و پس از ساعت‌ها پیاده‌روی، موفق شدند حادثه را به نیروهای امدادی گزارش دهند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شریف‌آباد تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای آتش‌نشانی با تجهیزات تخصصی و هماهنگی فرماندار شهرستان پاکدشت به محل اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در شرایط بسیار دشوار آغاز گردید.

تقوی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، متأسفانه یکی از نیروهای آتش‌نشانی نیز دچار حادثه و مصدوم شد که برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

وی در پایان با اشاره به تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی، گفت: خوشبختانه پس از ساعت‌ها عملیات نفس‌گیر، مصدومان از منطقه حادثه خارج و برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.