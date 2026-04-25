۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۱

حادثه رانندگی در جاده بروجرد - اراک یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت

خرم‌آباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، گفت: در حادثه رانندگی در جاده بروجرد - اراک یک فوتی و هفت مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: ساعت ۲۲:۴۵ شامگاه شنبه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی کشنده با خودروهای سمند، پژو ۲۰۶ و یک کامیون در کیلومتر ۱۲ محور بروجرد - اراک و در محدوده سد «دهکرد» به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری «زالیان» به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و هفت نفر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، یک فرد فوتی و یک مصدوم توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

علی‌محمدی، بیان کرد: همچنین پس از تثبیت صحنه حادثه توسط امدادگران هلال‌احمر و عوامل آتش‌نشانی، مصدومان برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی و توجه به شرایط جاده‌ای، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

کد مطلب 6811311

