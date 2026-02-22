  1. استانها
  2. فارس
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۵

کوهنورد دارابی پس از ۱۷ ساعت عملیات نجات یافت

داراب-رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب از پایان موفقیت‌آمیز عملیات ۱۷ ساعته نجات مردی ۳۵ ساله گرفتار در ارتفاعات صعب‌العبور چنار برفدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری گفت: شامگاه جمعه یکم اسفندماه، گزارشی از سوی آتش‌نشانی مبنی بر گرفتار شدن مردی ۳۵ ساله در کوه‌های چنار برفدان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودروی پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و دسترسی به فرد گرفتار را آغاز کردند.

رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر داراب ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر سخت و صعب‌العبور کوهستانی و دسترسی به فرد حادثه‌دیده، به دلیل تاریکی هوا و با رعایت کامل اصول ایمنی، اقدام به شب‌مانی در محل کردند.

حیدری تصریح کرد: با روشن شدن هوا و برپایی کارگاه‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان، عملیات انتقال مصدوم به نقطه امن انجام شد و این فرد در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی با اشاره به دشواری شرایط جغرافیایی منطقه، از آمادگی نیروهای امدادی برای امدادرسانی در حوادث کوهستان خبر داد و از شهروندان خواست پیش از صعود به ارتفاعات، نکات ایمنی را رعایت و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

کد خبر 6756109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها