کوهنورد دارابی پس از ۱۷ ساعت عملیات نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری گفت: شامگاه جمعه یکم اسفندماه، گزارشی از سوی آتشنشانی مبنی بر گرفتار شدن مردی ۳۵ ساله در کوههای چنار برفدان به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودروی پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و دسترسی به فرد گرفتار را آغاز کردند.
رئیس شعبه جمعیت هلالاحمر داراب ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر سخت و صعبالعبور کوهستانی و دسترسی به فرد حادثهدیده، به دلیل تاریکی هوا و با رعایت کامل اصول ایمنی، اقدام به شبمانی در محل کردند.
حیدری تصریح کرد: با روشن شدن هوا و برپایی کارگاههای تخصصی امداد و نجات کوهستان، عملیات انتقال مصدوم به نقطه امن انجام شد و این فرد در سلامت کامل به خانوادهاش تحویل داده شد.
وی با اشاره به دشواری شرایط جغرافیایی منطقه، از آمادگی نیروهای امدادی برای امدادرسانی در حوادث کوهستان خبر داد و از شهروندان خواست پیش از صعود به ارتفاعات، نکات ایمنی را رعایت و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.
