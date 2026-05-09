۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

مرزبانان چابهار ۳۶۵ کیلوگرم مواد افیونی را کشف کردند

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان با دو عملیات هدفمند ۳۶۵ کیلوگرم مواد افیونی و بیش از ۴۳ هزار داروی غیرمجاز را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی ساحلی جنوب شرق کشور، پس از اطلاع از ورود مقادیری مواد افیونی از آن سوی مرزها به کشور با شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و طی دو عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی گفت: طی این دو عملیات که با درگیری مسلحانه بین ماموران و قاچاقچیان همراه بود سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پرحجم مرزداران توان مقابله نداشتند، با توجه به تاریکی هوا؛ متواری و مرزبانان موفق شدند پس از پاکسازی منطقه ۳۶۵ کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل ۲۸۰ کیلوگرم شیشه و ۸۵ کیلوگرم تریاک و ۴۳ هزار و ۷۰۰ عدد داروی غیرمجاز را کشف کنند.

سردار جاویدان تأکید کرد: تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

