معاون فراجا: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید اورعی ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی اماکن انتظامی و منازل سازمانی فرماندهی انتظامی و مرزبانی گیلان در شهرستان آستارا اظهار کرد: در آغاز اجرای این طرح، میزان برخورداری کارکنان فراجا از خانه‌های سازمانی حدود هفت درصد بود که با اجرای برنامه جدید، این رقم به سطح قابل قبولی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در برنامه فراجا قرار دارد، افزود: تا این مرحله بیش از ۵۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی شده و پیمان‌های مربوط به آن منعقد شده است. تلاش داریم طی دو تا سه سال آینده باقی‌مانده قراردادها نیز نهایی و طرح به طور کامل تکمیل شود.

معاون مهندسی و پدافند غیرعامل فراجا تأمین اعتبار را یکی از چالش‌های اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، بخشی از منابع از ظرفیت‌های داخلی فراجا تأمین شد؛ از جمله تهاتر املاک و بهره‌گیری از پروژه‌های جاری که امکان پیشبرد طرح را فراهم کرد.

سردار اورعی با تأکید بر اینکه روند اجرای پروژه‌ها با جدیت ادامه دارد، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها، این طرح ملی تا امروز بدون توقف پیش رفته و ان‌شاءالله تا پایان نیز با همین رویکرد به نتیجه خواهد رسید.