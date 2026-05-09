معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همچنان تا اوایل هفته آینده جوی ناپایدار برای استان پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی این مدت شاهد افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید خواهیم بود و در همین راستا هشدار هواشناسی صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به کاهش کیفیت هوا شرایط برای حضور گروههای حساس ناسالم است و توصیه میشود سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی از منزل خارج نشوند.
نوروزی ادامه داد: وزش شدید باد به سازههای ناپایدار، گلخانهها، تابلوها و بنرهای تبلیغاتی آسیب وارد کند و توصیه میشود تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی بیان داشت: با افزایش ابرناکی احتمال بارشهایی بهصورت رگباری وجود دارد و بارشها بیشتر برای نواحی غربی استان، شهرستانهای کوهرنگ، اردل و فارسان و بهصورت نقطهای پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این براشها میتواند منجر به وقوع رواناب شود و توصیه میشود در اطراف رودخانهها و مسیلها توقف و تردد صورت نگیرد و از چرای دام در این مناطق خودداری شود.
نوروزی یادآور شد: شیلاتداران نیز ورودی استخرهای خود را تنظیم کنند تا خساراتی متحمل نشوند.
وی ادامه داد: در این مدت دما تغییرات محسوسی نخواهد داشت.
