نظارت ۶۰ بازرس بهداشتی بر عرضه و ذبح دام قربانی در کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌رو بودن عید سعید قربان و اهمیت صیانت از سلامت عمومی شهروندان اظهار کرد: به منظور پیشگیری از بروز، شیوع و انتقال بیماری‌های خطرناک و مشترک بین انسان و حیوان، به ویژه بیماری حاد و کشنده تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو، پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی ویژه‌ای برای ذبح و توزیع نذورات دامی تدوین شده است که رعایت آن‌ها از سوی آحاد جامعه الزامی است.

وی از بسیج نیروهای نظارتی در سطح استان خبر داد و افزود: در روز عید قربان، ۶۰ بازرس بهداشتی مجهز در قالب تیم‌های ثابت و سیار، فرآیند عرضه، معاینه و ذبح دام‌های قربانی را در سراسر استان کرمانشاه تحت نظارت دقیق قرار می‌دهند. شهروندان باید توجه داشته باشند که ذبح دام قربانی صرفاً باید در کشتارگاه‌های رسمی و تحت نظارت شبکه دامپزشکی انجام گیرد و به هیچ عنوان نباید اقدام به ذبح دام در منازل، آپارتمان‌ها و معابر عمومی کنند؛ چرا که این اقدام ریسک انتشار عوامل بیماری‌زا را به شدت افزایش می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر ممنوعیت مصرف فوری فرآورده‌های دامی تصریح کرد: گوشت حاصل از دام قربانی به هیچ عنوان نباید بلافاصله پس از ذبح و به ویژه به صورت خام یا نیم‌پز مصرف شود. بر اساس دستورالعمل‌های علمی، گوشت تازه ذبح‌شده حتماً باید قبل از قطعه‌قطعه شدن و مصرف، به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد درون یخچال نگهداری شود تا فرآیند جمود نعشی (جمود عضلانی) طی شده و ویروس‌های احتمالی از بین بروند.

ایمانی در ادامه به شرایط مصرف امعا و احشای دام اشاره کرد و یادآور شد: حساسیت بهداشتی در خصوص جگر، دل و سایر احشای داخلی دام به مراتب بیشتر است؛ لذا این فرآورده‌ها نیز تنها پس از نگهداری مداوم به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد یخچال، قابل شستشو، طبخ و مصرف خواهند بود.

وی در پایان با تاکید بر نقش نظارت‌های مردمی در پاک‌سازی محیط‌های شهری خاطرنشان ساخت: از عموم شهروندان محترم کرمانشاهی تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، رفتار پرخطر یا ذبح غیربهداشتی دام در سطح شهر و محلات، مراتب را سریعاً به سامانه تلفنی بهداشت ۱۹۰ گزارش دهند تا بازرسان حاضر در طرح در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی و رفع آلودگی اقدام نمایند.