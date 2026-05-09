به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات گرند اسلم ۲۰۲۶ قزاقستان و در رقابت‌های وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، امروز شنبه الیاس پرهیزگار در نخستین مبارزه خود به مصاف «دیوید لیما» از برزیل رفت که در پایان نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند.

در روز سوم و پایانی این رقابت‌ها که یکشنبه برگزار می‌شود، در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم امیرعباس چوپان در نخستین دیدار خود برابر ولاد ویزان از رومانی به روی تاتامی خواهد رفت.

در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم نیز محمدپوریا بناییان با قرعه استراحت روبه‌رو است و در دومین مبارزه باید با گرزگورز ترسینسکی از لهستان دیدار کند. بناییان در صورت پیروزی در این مبارزه، در دیدار بعدی به مصاف تیمن دیابی از فرانسه خواهد رفت.