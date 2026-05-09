تشکیل ۲۱ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از تشکیل پروندههای تخلف به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ همت) از تاریخ ۹ اسفند تاکنون خبر داد و گفت: از لحاظ تعدادی، حدود ۳۰۰ هزار پرونده ثبت شده است که تخلفات متنوعی از جمله گرانفروشی، احتکار و قاچاق را شامل میشود. این موارد تمامی عناوین موجود در لیست تخلفات را پوشش میدهد.
وی در مصاحبه تلویزیونی افزود: بازرسان هنگام ورود به واحدهای صنفی، ممکن است با دو یا چند تخلف مواجه شوند. پروندهها پس از تشکیل، به تعزیرات حکومتی ارسال میشود و آن سازمان در فرصت مناسب، رسیدگی و رأی نهایی را صادر میکند.
رئیس سازمان حمایت تأکید کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
