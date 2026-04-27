کمبودی در بازار مشاهده نشده است؛ تخلفات را گزارش دهید

قاسم نوده فراهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: از ابتدای «جنگ رمضان» عنوان شده تا امروز، کمبودی در بازار مشاهده نشده است؛ با این حال، افزایش قیمتها رخ داده و این مسئله مورد تأیید است.
رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: البته در صورت بروز هرگونه تخلف یا نارضایتی، مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ موضوع را گزارش دهند تا پس از بررسی، نتیجه به اطلاع آنها برسد.
او در ادامه با اشاره به روند پیشین قیمتگذاری کالاها در کشور توضیح داد: در گذشته نرخ کالاها معمولاً سالی یکبار و در ابتدای سال، توسط کارشناسان سازمان حمایت تعیین و به کل کشور ابلاغ میشد.
به گفته نوده فراهانی، شرایط جدید اقتصادی و تحولات اخیر باعث شده این شیوه دیگر پاسخگو نباشد؛ بنابراین تصمیم گرفته شده قیمتگذاری بهصورت فصلی انجام شود. بر این اساس، تولیدکنندگان و واردکنندگان میتوانند در هر فصل به سازمان حمایت مراجعه کرده و نرخهای بهروز را دریافت و بر همان مبنا عرضه کنند.
وی تأکید کرد: این رویکرد میتواند از افزایشهای خودسرانه قیمت توسط برخی واحدهای صنفی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند.
