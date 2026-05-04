به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در مصاحبه تلویزیونی از استقرار تیم‌های نظارتی در پنج نقطه مرکزی، جنوب، شمال، شرق و غرب پایتخت خبر داد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، می‌توانند آن را به صورت مکتوب به ما اعلام کنند یا با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.

رستگار با تأکید بر تشدید نظارت‌های میدانی اظهار کرد: نقطه تهران شامل مرکز، جنوب، شمال، شرق و غرب تحت پوشش گشت‌های بازرسی قرار دارند و به صورت مستمر وضعیت واحدهای صنفی را رصد می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که همشهریان ما در این مناطق تخلفی مشاهده کردند، حتماً آن را به صورت مکتوب به اتاق اصناف تهران اعلام کنند. همچنین شماره تلفن‌های ۱۲۴ (سامانه بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان) و ۱۳۵ (سامانه ارتباطات مردمی) آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

رئیس اتاق اصناف تهران با ابراز امیدواری از بهبود شرایط بازار خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که بازار تا پایان اردیبهشت‌ماه به تعادل نسبی برسد و شهروندان شاهد ثبات قیمت‌ها و نظم بیشتری در عرضه کالاها باشند.