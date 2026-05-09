به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستگاه با استفاده از نور به جای تجهیزات الکترونیک، فشار، نیرو و پیچش را در هر جهت می سنجد.

اندازه حسگر ۱.۷ میلیمتر است که به گفته محققان به روبات ها در ردیابی تماس های غیرایمن در فرایندهای حساس و واکنش سریع کمک می کند. محققان همچنین نشان داده اند این دستگاه قادر به شناسایی ساختارهای مخفی زیر مواد نرم از جمله مواردی مشابه تومور در بافت های مدل بوده است.

پژوهشگران دانشگاه جیائو تانگ این تحقیق را انجام داده اند. سیستم های جراحی روباتیک فعلی به شدت به عکسبرداری متکی هستند اما آنها برای حس کردن تعامل فیزیکی در فضاهای جراحی باریک با چالش روبرو هستند. حسگرهای نیروی فعلی برای بسیاری از ابزارهای مینیاتوری بزرگ هستند.

«جیائولانگ یانگ» محقق ارشد پژوهش می گوید : هرچند سیستم های عکسبرداری مدرن می توانند ساختارها را به طور واضح نشان دهند، اما آنها اطلاعاتی درباره تعامل فیزیکی مانند نیرو یا گشتاور منتقل نمی کنند و حسگرهای فعلی نیرو نیز در حال حاضر بسیار سنگین یا پیچیده هستند و نمی توان آنها را در ابزارهای مینیاتوری به کار برد.

وی در ادامه افزود: فناوری ما با فراهم کردن امکان سنجش نیروی تماس، فشار و پیچش به روبات ها امکان می دهد تماس های غیرایمن زودهنگام را ردیابی و اعمال را به طور واقعی به خصوص در محیط های کوچک و حساس تنظیم کنند.

محققان این حسگر را براساس یک فیبر نوری با سری الاستومری و نرم توسعه داده اند. هنگامیکه سر حسگر شی را لمس می کند، اندکی تغییر شکل می دهد. این حرکت کوچک شیوه انتشار نور داخل حسگر را تغییر می دهد.

یک دسته فیبر هماهنگ در مرحله بعد الگوی نور را به دوربین منتقل می کنند. این سیستم تصویر ثبت شده را با استفاده از روش های مبتنی بر داده تحلیل می کند تا نیرو و گشتاور در تمام جهات را بسنجد.

به گفته پژ وهشگران این تنظیمات نیازمند سیم کشی های پیچیده در حسگرهای مینیاتوری را از بین می برد. همچنین آنها دستگاه را تحت شرایط بارگذاری کنترل‌شده با استفاده از نیروها و حرکات چرخشی شناخته‌شده آزمایش کردند. حسگر اندازه‌گیری‌هایی تکرارپذیر ارائه داد که خوانش‌ داده های آنها در طول چرخه‌های بارگذاری و تخلیه بار ثابت ماندند.