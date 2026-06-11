وصله پوشیدنی نظارت بیمارستانی را به خانه بیماران می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این گجت احتمالا میزان مراجعه به بیمارستان را کمتر می کند و پزشکان می توانند مشکل را سریع تر ردیابی کنند.

این وصله حسگر انعطاف پذیر که به سینه یا با چسب پزشکی روی شریان های محیطی می چسبد، برای ردیابی ارتعاشات ظریف تولید شده توسط قلب، ریه‌ها، جریان خون و امواج نبض طراحی شده است. محققان امیدوارند این فناوری در نهایت به افرادی با بیماری مزمن قلب و تنفسی کمک کند شرایط شان از راه دور رصد کنند و قبل از شدید شدن علائم، به پزشکان هشدار دهند که مشکلی وجود دارد.

این نمونه اولیه توسط محققان دانشگاه «نیوساوث ولز» با همکاری پزشکان و مهندسی پزشکی زیستی ساخته شده و تحقیق مربوط به آن در نشریه «نیچر کامونیکیشنز» منتشر شده است.

محققان ارشد و مولفان پژوهش می گویند هدف شان ساخت یک دستگاه پوشیدنی است که بیماران خودشان می توانند استفاده کنند و جایگزینی برای ویزیت توسط دکتر است.

این دستگاه Auscul Patch نامیده می شود و سبک تر و کوچک تر از سیستم های رصد پوشیدنی فعلی است به طوریکه فقط ۳.۲ گرم وزن دارد و اندازه آن ۲۰ در ۴۷ در ۳ میلیمتر است. در مرکز وصله یک عنصر حسگری از جنس سیلیکون بسیار نازک قرار دارد که ارتعاشات مکانیکی کوچکی که از قلب، ریه ها و رگ های خونی گذر می کند را ردیابی می کند.

«ترن باخ دانگ»، مولف نخست و دانشجوی دکتری در دانشکده مهندسی مکانیک و تولید در این باره می‌گوید: «صدای قلب از طریق مایعات و بافت بدن پخش می‌شود و فشار صوتی ایجاد می‌کند که عنصر حسگر را به ارتعاش در می‌آورد. کاری که این پچ انجام می‌دهد، دریافت این ارتعاش است».

برخلاف میکروفون‌های معمولی که بیشتر اوقات برای تشخیص صداهای شنیداری طراحی شده‌اند، این حسگر جدید می‌تواند ارتعاشات با فرکانس بسیار پایین را که ثبت آنها با فناوری‌های پوشیدنی فعلی دشوار است، تشخیص دهد.

دستگاه مذکور می تواند طیف وسیعی از سیگنال های فیزیولوژیکی از جمله الگوهای تنفسی، نبض، صدای قلب و ارتعاشات جریان خون را رصد کند. از آن مهم تر آنکه محققان معتقدند این وصله به گونه‌ای طراحی شده تاتداخل ناشی از نویز محیط اطراف را به حداقل برساند که چالشی بزرگ برای حسگرهای صوتی پوشیدنی به حساب می آید.

دنگ در این باره می افزاید: عنصر حسگر طوری طراحی شده است که صدایی که از یک جهت، معمولا از بدن انسان، می‌آید را محافظت کند. به این ترتیب، کمتر در معرض صدای محیط قرار می‌گیرد.

هرچند این دستگاه فقط روی تعداد اندکی از شرکت‌کنندگان سالم آزمایش شده، اما این تحقیق نشان داد دستگاه مذکور می‌تواند حتی در محیط‌های پر سر و صدا، از جمله در حین مکالمه و تحت شرایط نویز پس‌زمینه شبیه‌سازی شده، به ضبط صداهای واضح قلب ادامه دهد.

همچنینی یکی از جنبه های نویدبخش این فناوری امکان ترکیب نظارت مداوم با هوش مصنوعی است. چون وصله در طول زمان حجم زیادی از داده‌های فیزیولوژیکی را جمع‌آوری می‌کند، محققان امیدوارند سیستم‌های یادگیری ماشینی در نهایت بتوانند الگوهای مرتبط با بدتر شدن بیماری یا مشکلات سلامتی نوظهور را شناسایی کنند.