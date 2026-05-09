۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

پرداخت ۷۹ میلیارد تسهیلات اسکان موقت به آسیب‌دیدگان جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت به آسیب‌دیدگان جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات اسکان موقت در لرستان، اظهار داشت: تاکنون ۱۷۲ خانوار آسیب‌دیده از جنگ برای دریافت تسهیلات اسکان موقت ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۴ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مبلغ پرداختی ۷۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که معادل ۷۸ درصد متقاضیان بوده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به رشد آمار ثبت‌نام تسهیلات اسکان موقت، گفت: تعداد ثبت درخواست‌های ودیعه مسکن از ۹۹ نفر به ۱۷۲ مورد افزایش‌یافته است.

مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ بیان کرد: در خرم‌آباد ۳۰ مورد، بروجرد ۴۳ مورد، دورود ۲۵ مورد، الشتر ۲۹ مورد، پلدختر ۹ مورد و نورآباد ۵ مورد تسهیلات اسکان موقت پرداخت شده است.

