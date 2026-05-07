راه اندازی و توسعه خطوط تولید تجهیزات نیروگاه خورشیدی در مرکز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در بازدید محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس این سازمان از کارخانه های ساخت استراکچر پنل خورشیدی، فریم پنل، آلومینیوم و تابلو، بر ضرورت توسعه ساخت داخل تاکید شد.

طرزطلب اظهار امیدواری کرد: با تکمیل این خطوط و توسعه ساخت داخل، بتوان تا حد امکان تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های خورشیدی را از کارخانه های ایرانی تأمین کرد.

وی با بیان اینکه ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر باید به توسعه ساخت داخل، ایجاد فناوری و ایجاد زنجیره ارزش منتهی شود، تاکید کرد: این روند می‌تواند باعث رونق اقتصاد و اشتغال در کشور شود.

معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در خصوص ضرورت تجهیزات و استراکچرهای مورد نیاز در نیروگاه های پشت بامی و نیروگاه های بزرگ نیز سخن گفت و خاطر نشان ساخت؛ باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای احداث نیروگاه های پشت بامی ، ساخت داخل تجهیزات با کیفیت در این زمینه ها الزامی است.

وی گفت در حال برنامه ریزی برای احداث ۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بام مدارس کشور هستیم که این موضوع می‌تواند در رونق بازار این محصول و ایجاد علاقمندی برای توسعه ساخت داخل موثر باشد.