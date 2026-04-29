به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب ظهر روز چهارشنبه در بازدید از نیروگاه ۷۲ مگاواتی شهرستان اسفراین اظهار کرد: در سال گذشته با تاکیدات انجام شده، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌های خورشیدی اختصاص یافت که در این راستا ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

وی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور اکنون از چهار هزار مگاوات عبور کرده و برنامه‌ریزی شده است تا پایان خردادماه این میزان به هفت هزار مگاوات برسد که تحقق این هدف نیازمند تامین مالی و تجهیز زیرساخت‌های لازم است.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود تا پایان تابستان ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.

وی ادامه داد: در مجموع تا پایان تابستان امسال ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به ظرفیت تولید کشور افزوده خواهد شد که نقش مهمی در تامین برق پایدار دارد.

طرزطلب در ادامه با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی از اولویت‌های این وزارتخانه است و در همین راستا تلاش می‌شود با ارایه تسهیلات به متقاضیان، روند احداث این نیروگاه‌ها تسهیل شود.

وی افزود: همچنین برنامه‌هایی برای تامین و بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار دارد تا روند توسعه این بخش با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی در این استان که پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم حدود سه مگاوات بود، اکنون به ۴۶ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده روندی رو به رشد است.

وی تاکید کرد: خراسان شمالی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، از مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود و می‌تواند سهم قابل توجهی در تامین برق پاک کشور داشته باشد.

طرزطلب درباره نیروگاه خورشیدی قاسم‌خان در شهرستان اسفراین نیز گفت: پیش از این ۶ مگاوات برق در این نیروگاه تولید می‌شد که با بهره‌برداری از فاز جدید، ۶ مگاوات دیگر به آن افزوده شده است.