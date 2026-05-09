فراخوان «قصه شهر جنگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، گروه «تهران‌سی‌نما» در مؤسسه تصویر شهر، با هدف گسترش روایت‌های خلاق و تأمل‌برانگیز درباره نسبت پیچیده و چندلایه‌ «جنگ» و «شهر» و تولید آثار با این موضوع، از تمامی فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا طرح‌های سینمایی (طرح فیلم داستانی بلند) خود در این حوزه به ویژه درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را ارسال کنند.

در این رویداد، مجموعه‌ای از کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان برجسته، طرح‌های دریافتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند داد. طرح برگزیده، با همراهی و نظارت این چهره‌های حرفه‌ای، به فیلمنامه‌ای کامل تبدیل شده و در نهایت توسط مؤسسه تصویر شهر به مرحله تولید خواهد رسید و اثر نهایی محصول این رقابت در جشنواره بین‌المللی فیلم شهر حضور خواهد داشت.

این رقابت در قالب فعالیت‌های گروه «تهران‌سی‌نما» در مؤسسه تصویر شهر تعریف شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با جزئیات و اهداف این برنامه، ثبت نام و ارسال اثر به وب‌سایت جشنواره فیلم شهر به نشانی https://portal.shahrfilmfestival.ir/ مراجعه کنند.

هر نفر می‌تواند حداکثر سه طرح سینمایی (طرح فیلم داستانی بلند) را برای شرکت در این فراخوان ارسال کنند. مهلت ارسال طرح‌ها نیز تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.