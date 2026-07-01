داوری «قصه شهر جنگی» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، با اتمام مهلت شرکت در فراخوان «قصه شهر جنگی» در ۳۱ خرداد و ارسال ۱۰۶ طرح فیلمنامه سینمایی به دبیرخانه این رویداد، هیئت داوران بررسی آثار را آغاز کرده است.
«قصه شهر جنگی» رویدادی است که به نسبت شهر و جنگ میپردازد و فیلمسازان، فیلمنامهنویسان و علاقهمندان فیلمنامهنویسی طرح سینمایی (طرح فیلم داستانی بلند) خود در این حوزه به ویژه درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را در موعد مقرر فراخوان به دبیرخانه ارسال کردند.
این فراخوان را گروه «تهران سینما» موسسه تصویر شهر با هدف گسترش روایتهای خلاق و تأملبرانگیز درباره نسبت پیچیده و چندلایه «جنگ» و «شهر» و تولید آثار شایسته با این موضوع، در ۱۹ اردیبهشت امسال منتشر کرد.
طرح برگزیده، با همراهی و نظارت گروهی از کارگردانان و فیلمنامهنویسان، به فیلمنامهای کامل تبدیل شده و در نهایت توسط مؤسسه تصویر شهر به مرحله تولید خواهد رسید و اثر نهایی محصول این رقابت در جشنواره بینالمللی فیلم شهر حضور خواهد داشت.
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