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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

داوری «قصه شهر جنگی» آغاز شد

داوری «قصه شهر جنگی» آغاز شد

همزمان با پایان مهلت ارسال آثار فراخوان «قصه شهر جنگی»، داوری این رویداد برای انتخاب طرح برگزیده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، با اتمام مهلت شرکت در فراخوان «قصه شهر جنگی» در ۳۱ خرداد و ارسال ۱۰۶ طرح فیلمنامه سینمایی به دبیرخانه این رویداد، هیئت داوران بررسی آثار را آغاز کرده است.

«قصه شهر جنگی» رویدادی است که به نسبت شهر و جنگ می‌پردازد و فیلمسازان، فیلمنامه‌نویسان و علاقه‌مندان فیلمنامه‌نویسی طرح‌ سینمایی (طرح فیلم داستانی بلند) خود در این حوزه به ویژه درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را در موعد مقرر فراخوان به دبیرخانه ارسال کردند.

این فراخوان را گروه «تهران سی‌نما» موسسه تصویر شهر با هدف گسترش روایت‌های خلاق و تأمل‌برانگیز درباره نسبت پیچیده و چندلایه‌ «جنگ» و «شهر» و تولید آثار شایسته با این موضوع، در ۱۹ اردیبهشت امسال منتشر کرد.

طرح برگزیده، با همراهی و نظارت گروهی از کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان، به فیلمنامه‌ای کامل تبدیل شده و در نهایت توسط مؤسسه تصویر شهر به مرحله تولید خواهد رسید و اثر نهایی محصول این رقابت در جشنواره بین‌المللی فیلم شهر حضور خواهد داشت.

کد مطلب 6876234
ندا زنگینه

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