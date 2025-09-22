ثبت بیش از هزار اثر در جشنواره فیلم شهر و محله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویرشهر، تاکنون ۴۷۱ اثر در بخش سینمای ایران (فیلم سینمایی، فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، فیلم پویانمایی)، ۵۰۱ اثر در بخش محله (فیلم‌های کوتاه موبایلی تا سقف ۵ دقیقه)، ۳۱۸ اثر در بخش فیلمنامه (ایده، طرح، فیلمنامه) و ۲۰۴ اثر در بخش عکس نهمین جشنواره فیلم شهر و محله به ثبت رسیده است.

همچنین مهلت ثبت نام و ارسال آثار به نهمین جشنواره فیلم شهر و محله تمدید شد و متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۲ مهر آثار خود را به جشنواره فیلم شهر و محله ارسال کنند.

پیش از این آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر به این رویداد ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده بود.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سوپر اپلیکیشن شهرزاد و سایت جشنواره فیلم شهر و محله به نشانی shahrfilmfestival.ir نسبت به دریافت و مطالعه فراخوان و موضوعات پیشنهادی و شرکت و ثبت آثار خود اقدام کنند.

نهمین جشنواره فیلم شهر و محله با دبیری مریم پیرکاری ۱۴ تا ۱۷ آبان در تهران برگزار می‌شود.