۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

انتشار آثار تازه بابک والی در حوزه بازیگری و نمایشنامه‌نویسی

بابک والی، مدرس و پژوهشگر حوزه تئاتر، از انتشار ۲ اثر جدید خود در زمینه بازیگری و نمایشنامه‌نویسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، بابک والی فعال و پژوهشگر عرصه تئاتر، با اشاره به تازه‌ترین آثار خود، از انتشار کتابی در زمینه شکل‌گیری بازیگری در نمایش‌های کمدی خبر داد و اظهار کرد: این کتاب حاصل سال‌ها تحقیق، پژوهش و بررسی تجربیات بازیگران برجسته جهان در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ است.

وی افزود: در کنار مباحث تخصصی، بخش‌هایی از این اثر به دل‌نوشته‌های تئاتری اختصاص دارد و این کتاب می‌تواند به‌عنوان منبعی آموزشی در دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های هنری و انجمن‌های بازیگری در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

والی همچنین از نگارش نمایشنامه‌ای کوتاه با عنوان «خط نارنجی» خبر داد و گفت: این اثر که در قالبی ابزورد نوشته شده، حاصل تجربه حضور چندروزه‌ام در بیمارستان امام خمینی(ره) و اتفاقات آن فضاست که با چاشنی تخیل به نگارش درآمده است.

این هنرمند در ادامه به اثر دیگری در دست نگارش اشاره کرد و افزود: در حال نگارش داستانی معمایی - جنایی با عنوان «بازپرس چروکیده‌ صورت» هستم که با الهام از شیوه نویسندگانی چون آگاتا کریستی و استیون کینگ شکل گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط، به‌صورت مجموعه‌ای ادامه‌دار منتشر خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتشار این آثار، علاوه بر گسترش دانش و تجربه در حوزه تئاتر، بتواند بخشی از هزینه‌های درمانی وی را نیز تأمین کند.

آروین موذن زاده

