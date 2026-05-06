اجرای «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» در سالن انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» بر اساس نمایشنامه برتولت برشت و با ترجمه، دراماتورژی، طراحی و کارگردانی میکائیل شهرستانی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایشنامه، آمده است: تضاد ظاهری قدرت و حقیقت در روابط طبقاتی. اخلاق و ارزش انسانی برای ارباب‌ها اغلب وابسته به حال و هوای خودشان است نه کرامت واقعی افراد.

بازیگران این اجرا عبارتند از: (شب‌های فرد): کامران ‌جامع، درسا رضازاده، اشکان حسینی، امیررضا ‌وهاب‌پور، علی ‌مزینی، مهسا ‌قلی‌زاده، شاهین ‌افراسیابی، فائزه چراغعلی، هانیه بوربور، سیمین حکیمی، نجمه ‌خوشه‌ئی، فهیمه نجاتی‌فر، محمد ‌محمدنژاد، رضا ‌امانی، وحید ‌ایمانی، حمید ‌قیاسی‌فر، (شب‌های زوج): افشین ‌اکبری، درسا رضازاده، محمدعلی محسنی، رضا ‌امانی، پریا ‌یعقوبی، محمدرضا ‌محبی، بلقیس ‌بیک‌زاده، هانیه بوربور، فاطمه‌سادات ‌قائمی‌یان، نجمه ‌خوشه‌ئی، فهیمه نجاتی‌فر، محمد ‌محمدنژاد، اشکان حسینی، شاهین ‌افراسیابی، امیرحسین ‌رفیعی.

نمایش «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» از یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تا سه‌شنبه ۱۲ خرداد هر روز (جز شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.