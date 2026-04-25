فرماندار ملارد خبر تیراندازی در ایست و بازرسی این شهرستان را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، شایعات منتشر شده درباره وقوع تیراندازی در ایست و بازرسی ملارد را قویاً تکذیب کرد.

فرماندار ملارد با اشاره به اینکه هیچگونه حادثه تیراندازی در این محل رخ نداده است، تأکید کرد: انتشار چنین اخباری صرفاً ترفندی از سوی دشمنان برای ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی است.

وی از شهروندان خواست به این شایعات توجه نکرده و اخبار را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

فرماندار ملارد در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در حال بررسی منشاء این اخبار کذب بوده و با منتشرکنندگان آن برخورد قانونی خواهد شد.