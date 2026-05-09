۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

قیمت طلا و سکه امروز اعلام شد

بر اساس نرخ‌های اتحادیه طلا و جواهر، طلای ۱۸ عیار به ۱۹.۴ میلیون تومان و سکه طرح جدید به ۱۹۴.۵ میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخ‌های اعلامی، هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان است.

همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۷۱۵ دلار اعلام شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

