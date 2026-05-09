قیمت طلا و سکه امروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، بر اساس نرخهای اعلامی، هماکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان است.
همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در بازار سبزهمیدان، نیمسکه بهار آزادی ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۷۱۵ دلار اعلام شده است.
