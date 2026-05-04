قیمت طلا و سکه امروز؛ سکه طرح جدید به ۲۰۵ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، طبق نرخ‌های اعلامی در بازار، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۰ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با قیمت ۲۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین ربع‌سکه بهار آزادی با نرخ ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز با قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس این گزارش، هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزش دارد و در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا با قیمت ۴۵۸۳ دلار معامله می‌شود.