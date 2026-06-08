قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه طلا و جواهر روز دوشنبه بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی را ۴۳۳۴ دلار اعلام کرد و بنابراین هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۸ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان قیمت گذاری شد.

در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه قدیم ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹۳ میلیون تومان، ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان فروخته شد که همگی نسبت به دیروز ریزش داشتند.

در بازار ارز نیز قیمت ها رو کاهش بود و معامله گران هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۷۷ هزار تومان به خریداران عرضه کردند؛ هرچند حواله هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ۱۴۷ هزار و ۷۱۱ تومان بود.