  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت

قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت

معامله‌گران بازار طلا روز دوشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار را حدود ۱۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان عرضه کردند که باز هم نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه طلا و جواهر روز دوشنبه بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی را ۴۳۳۴ دلار اعلام کرد و بنابراین هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۸ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان قیمت گذاری شد.

در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه قدیم ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹۳ میلیون تومان، ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان فروخته شد که همگی نسبت به دیروز ریزش داشتند.

در بازار ارز نیز قیمت ها رو کاهش بود و معامله گران هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۷۷ هزار تومان به خریداران عرضه کردند؛ هرچند حواله هر دلار آمریکا در مرکز مبادله ۱۴۷ هزار و ۷۱۱ تومان بود.

کد مطلب 6854187
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها