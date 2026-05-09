کشف خودروی ۲۲۰ میلیاردی قاچاق در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مرند با همکاری ماموران پلیس راه مرند-تبریز ، یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند نیسان پاترول خارجی قاچاق را توقیف و به پارکینگ منقل کردند.

طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی خودرو ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

این مرکز افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت های مهم و اصلی پلیس است، و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.