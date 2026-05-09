  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

کشف خودروی ۲۲۰ میلیاردی قاچاق در شهرستان مرند

کشف خودروی ۲۲۰ میلیاردی قاچاق در شهرستان مرند

مرند- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از کشف خودروی خارجی قاچاق به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان مرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مرند با همکاری ماموران پلیس راه مرند-تبریز ، یک دستگاه خودروی سواری شاسی بلند نیسان پاترول خارجی قاچاق را توقیف و به پارکینگ منقل کردند.

طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی خودرو ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

این مرکز افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت های مهم و اصلی پلیس است، و شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله برای انجام اقدامات قانونی به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6824499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها