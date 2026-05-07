۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

کشف فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس و کشف یک دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در بازرسی از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز پنج شنبه در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران یگان امداد در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو یک دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به همراه متعلقات آن، به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان اینکه در این خصوص دو نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

