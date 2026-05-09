  استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

کشف ۲تن آرد قاچاق خارج از شبکه توزیع در اهر

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از کشف مقدار ۲ تن آردقاچاق خارج از شبکه توزیع در شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد: ماموران انتظامی پاسگاه اوچ هاچا شهرستان اهر حین گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مرکز افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۰ کیسه ۴۰ کیلو گرمی آردقاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد، کارشناسان ارزش آرد های کشف شده را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

