کشف ۲تن آرد قاچاق خارج از شبکه توزیع در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد: ماموران انتظامی پاسگاه اوچ هاچا شهرستان اهر حین گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد مشکوک و آن را متوقف کردند.

این مرکز افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۵۰ کیسه ۴۰ کیلو گرمی آردقاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد، کارشناسان ارزش آرد های کشف شده را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.