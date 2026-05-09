عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: همیشه بنای ما، خیرخواهی و پیشنهاد و نظارت از سر دلسوزی بوده است. احد میدری وزیر کار، در ایام رأی اعتماد قول داد که نگرانیهای حزبی و سیاسی را که درباره او وجود داشت، رفع کند و نمایندگان در خصوص وی ابهامات زیادی داشتند، اما وی قول داد و رأی اعتماد گرفت.
وی گفت: خیلی از نمایندگان در طول وزارت میدری، به وی تذکر دادند، اما وضعیت موجود مشخص است که میدری عزمی بر اصلاح عملکرد خود ندارد. وضعیت وزارتخانه نامطلوب است و به هرکجای آن بنگریم، به جز ضعف نمیبینیم. مطالبات اصلی جامعه هدف این وزارتخانه بر زمین مانده و اولویت او و تیم وی، عزل و نصب و تمرکز بر شرکتهای اقتصادی شده است. معلول، بازنشسته و کارگر فریاد میزند که به داد ما برسید، اما وزیر به جای توجه به این افراد، تمرکزش بر مسائل حاشیهای است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخبار خوبی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گوش نمی رسد. آنها در حال استفاده از شرایط جنگی کشور هستند و در سکوت، عزل و نصبهای گستردهای با رویکرد حذف برخی افراد انقلابی و دلبسته به نظام انجام می دهند.
وی ادامه داد: شنیده شده شخص وزیر در کوچکترین انتصابها و عزل و نصب ها ورود میکند و به صورت تلفنی، دستور عزل و نصب صادر میکند. آن هم افرادی که شبها در میدانها در حال دفاع از وطن هستند. این اقدام میدری را در کنار نامه بد و ناامیدکننده وی به معاون اول رئیسجمهور در خصوص حقوق کارگران که می گذاریم، نمی توانیم نتیجه خوبی استنباط کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی همکارانم در مجلس اظهار دارند که اطراف وزیر را افرادی گرفتهاند که بعضا در سال ۸۸ دستگیر شدهاند (با استعلام مشروط)، یا سابقه سکونت در آمریکا داشتهاند. در این شرایط جنگی با آمریکا چگونه میدری، فرمان یکی از وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس را به این حلقه واگذار کرده است؟ طبیعی است وقتی فرمان بر دستان این حلقه باشد، نتیجه آن حذف مدیران انقلابی در سکوت و پشت فضای جنگی کشور میشود.
وی افزود: دفتر رئیسجمهور و بازرسی نهاد ریاست جمهوری باید نظارت خود بر عملکرد میدری و اطرافیانش را بیشتر کنند. وقت آن رسیده که با یک تغییر در این وزارتخانه، خون تازهای در رگهای این وزارتخانه به جریان بیفتد. به نظر میرسد این وزارتخانه به حال خود رها شده و وزیر، این وزارتخانه را به حلقه معروف کنارش که بارها نمایندگان مجلس درخصوص آن مصاحبه کرده بودند، سپرده است که متشکل از برخی اقوام و مدیران نزدیک وی هستند.
مقتدایی گفت: با بسیاری از نمایندگان هم نظریم که تغییر احمد میدری دارای اولویت است و قطعا در اولین جلسه علنی مجلس و برگزاری کمیسیونها، این موضوع را دنبال خواهیم کرد. وقت پاسخگویی و برخورد با احمد میدری فرا رسیده و قطعا این موضوع را رها نخواهیم کرد. امیدواریم دولت پیش از اقدام مجلس، این موضوع را محقق کند. شخص احمد میدری قصد تغییر رویکرد ندارد و همچنان میخواهد فرمان وزارتخانه در اختیار اطرافیان وی باشد.
