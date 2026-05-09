به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور و سخنگوی سابق وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه ضریب استناد به رسانه‌های خارجی (منتسبین به سیا و موساد) در محافل خبری ما کم نیست. از دوران سخنگویی وزارت امور خارجه یادم هست که مرتبا باید نقل قول از این به‌اصطلاح رسانه‌ها را تأیید یا تکذیب می‌کردیم یا توضیح می‌دادیم. نقص در اطلاع‌رسانی خودمان را هم می‌پذیرم!»

