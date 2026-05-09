  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

موسوی: ضریب استناد به رسانه‌های منتسب به سیا و موساد کم نیست

موسوی: ضریب استناد به رسانه‌های منتسب به سیا و موساد کم نیست

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور گفت: متأسفانه ضریب استناد به رسانه‌های خارجی (منتسبین به سیا و موساد) در محافل خبری ما کم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور و سخنگوی سابق وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه ضریب استناد به رسانه‌های خارجی (منتسبین به سیا و موساد) در محافل خبری ما کم نیست. از دوران سخنگویی وزارت امور خارجه یادم هست که مرتبا باید نقل قول از این به‌اصطلاح رسانه‌ها را تأیید یا تکذیب می‌کردیم یا توضیح می‌دادیم. نقص در اطلاع‌رسانی خودمان را هم می‌پذیرم!»

کد مطلب 6824652
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها