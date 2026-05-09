به گزارش خبرگزاری مهر، در معاونت راهبردی ریاست جمهوری چارچوب حقوقی و سیاسی قانون (قطعنامه) اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده در استفاده از نیروی نظامی و نسبت آن با نقش کنگره توسط کارشناسان معاونت راهبردی ریاست جمهوری بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در مقدمه این گزارش آمده است: اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده در استفاده از نیروی نظامی به ویژه در چارچوب قانون اختیارات جنگی و سازوکارهای مرتبط با مجوزهای کنگره اهمیت می‌یابد، زیرا نشان می‌دهد چگونه توازن میان قدرت اجرایی و مقننه در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی در عمل مدیریت و گاهی بازتعریف می‌شود. از نکات قابل توجه این گزارش اشاره به بازگذاشتن دست روسای جمهور رژیم آمریکا در تجاوزات نظامی بدون اعلام رسمی جنگ است و تاکید شده از منظر حقوقی و عملی، مجوزهای محدود کنگره به مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی تبدیل شده‌اند و در بسیاری از موارد جایگزین اعلان رسمی جنگ شده‌اند. این مجوزها انعطاف‌پذیر بوده و امکان تفسیر گسترده در اجرا را برای رئیس‌جمهور فراهم می‌کنند.

از دیگر یافته های این گزارش توجه به این نکته است که نظام اختیارات جنگی در ایالات متحده بیش از آنکه یک چارچوب حقوقی سخت و الزام‌آور باشد، یک سازوکار تعادلی سیاسی است که در آن میزان اختیارات رئیس‌جمهور و کنگره به شرایط سیاسی، سطح تهدید و میزان اجماع داخلی وابسته است. در این گزارش سیاستی به این نکات کلیدی تاکید شده است:

- نظام حقوقی ایالات متحده در حوزه استفاده از نیروی نظامی بر پایه تفکیک صلاحیت میان رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا و کنگره به‌عنوان نهاد اصلی اعلان جنگ شکل گرفته است.

با وجود این تفکیک، در عمل توازن قدرت بیشتر از طریق سازوکارهای سیاسی و تفسیری مدیریت می‌شود تا محدودیت‌های حقوقی سخت. - قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ چارچوب اصلی تنظیم رابطه میان قوه مجریه و مقننه در آغاز و تداوم عملیات نظامی است. این قانون رئیس‌جمهور را ملزم به مشورت با کنگره، گزارش‌دهی فوری و پایان یا اخذ مجوز برای ادامه عملیات در بازه ۶۰ روزه می‌کند، اما اجرای آن در عمل با انعطاف و تفسیر سیاسی همراه بوده است.

در چارچوب این ۶۰ روز، رئیس‌جمهور می‌تواند عملیات نظامی را با استناد به ضرورت‌های امنیتی ادامه دهد، برای کسب مشروعیت سیاسی و حقوقی به کنگره مراجعه کند، یا در مواجهه با فشار سیاسی سطح عملیات را کاهش دهد یا متوقف کند. انتخاب میان این گزینه‌ها تابع شرایط سیاسی داخلی و سطح تهدید ادعایی است. - مشروعیت رسمی، عدم اقدام برای ایجاد فشار سیاسی و حقوقی غیرمستقیم، و استفاده از ابزار بودجه‌ای برای محدودسازی توان اجرایی دولت.

کارآمدی این ابزارها به میزان انسجام سیاسی در کنگره وابسته است. - از منظر حقوقی و عملی، مجوزهای محدود کنگره به مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی تبدیل شده‌اند و در بسیاری از موارد جایگزین اعلان رسمی جنگ شده‌اند.

این مجوزها انعطاف‌پذیر بوده و امکان تفسیر گسترده در اجرا را برای رئیس‌جمهور فراهم می‌کنند، در حالی که اعلان جنگ نیازمند اجماع سیاسی گسترده و پذیرش هزینه‌های سنگین است. - در ارزیابی سیاسی و اقتصادی، اعلان جنگ پرهزینه‌ترین و کم‌احتمال‌ترین گزینه محسوب می‌شود، زیرا پیامدهایی همچون افزایش هزینه‌های نظامی، فشار بر اقتصاد داخلی و تشدید شکاف سیاسی را به همراه دارد. در مقابل، گزینه‌های محدودتر از جمله مجوزهای موردی یا اقدامات بدون مجوز، از نظر اجرایی محتمل‌تر اما از نظر حقوقی چالش‌برانگیزتر هستند. اقدامات محدود نظامی یا محاصره‌های هدفمند در صورتی که ماهیت صرفاً اقتصادی داشته باشند، در چارچوب اختیارات اجرایی قابل توجیه‌اند، اما در صورت تبدیل به عملیات نظامی گسترده یا تداوم بلندمدت، مشمول الزامات قانون اختیارات جنگی شده و نیازمند تأیید کنگره خواهند بود.

- ابزار بودجه‌ای کنگره یکی از مهم‌ترین سازوکارهای غیرمستقیم کنترل سیاست نظامی است، اما استفاده از آن به دلیل هزینه‌های سیاسی و پیامدهای امنیتی، معمولاً با محدودیت‌های عملی مواجه است و تنها در شرایط اجماع سیاسی قابلیت اثرگذاری کامل دارد. - نظام اختیارات جنگی در ایالات متحده بیش از آنکه یک چارچوب حقوقی سخت و الزام‌آور باشد، یک سازوکار تعادلی سیاسی است که در آن میزان اختیارات رئیس‌جمهور و کنگره به شرایط سیاسی، سطح تهدید و میزان اجماع داخلی وابسته است.

گفتنی است کارشناسان معاونت راهبردی پس از بررسی الزامات قانون اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده در استفاده از نیروی نظامی، تهاجم و تجاوز اخیر آمریکا به ایران را در دایره این اختیارات ارزیابی و پیشنهادهایی برای خنثی سازی و ایجاد چالش حقوقی در این خصوص ارائه داده اند.