۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

لزوم رعایت حداکثری ضوابط حفاظتی روستای جهانی کندوان

تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی بر ضرورت رعایت حداکثری ضوابط حفاظتی روستای تاریخی کندوان برای حفظ هویت تاریخی و تقویت گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده روز شنبه در بازدید از روستای جهانی کندوان به حساسیت‌های موجود در نگهداری از بافت صخره‌ای کندوان اشاره کرد و گفت: حفاظت از کران‌های منحصربه‌فرد این روستا تنها وظیفه یک نهاد نیست و نیازمند یک میثاق جمعی میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و مردم این روستاست و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنار مشارکت مستقیم مردم در طرح‌های مرمتی و صیانتی، ضامن بقای جایگاه جهانی کندوان است

وی با بازخوانی نقش کلیدی زیرساخت‌های اقامتی بومی در اقتصاد روستایی، بوم‌گردی‌ها را «دروازه گشایش گردشگری» نامید و افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی صرفاً یک مکان برای اسکان نیستند، بلکه کانون بازتولید فرهنگ و سنت‌های یک منطقه به شمار می‌روند. در روستای جهانی کندوان، بوم‌گردی‌ها باید الگوی موفقی از مهمان‌پذیری سنتی را ارائه دهند که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تجربه‌ای زیسته و عمیق از معماری صخره‌ای را به گردشگران داخلی و خارجی منتقل کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی به نقد جدی استفاده از مصالح ناهمگون در ساخت‌وسازهای جدید پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه نفوذ نماهای مدرن و استفاده از مصالح صلب، توازن بصری و تاریخی کندوان را مخدوش می‌کند. برای بناهای معاصر و جدید در محدوده روستا، ترویج نماسازی‌های کاه‌گلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تمرکز بر فروش آثار بومی گفت: فروشگاه‌های صنایع‌دستی در کندوان ویترین هویت این منطقه هستند و باید در این روستا از عرضه تولیدات و هنرهای صنایع‌دستی غیربومی و نامرتبط پرهیز شده و اولویت مطلق به هنرهای خلاق هنرمندان محلی و صنایع‌دستی شهرستان اسکو داده شود تا سود حاصل از گردشگری مستقیماً در سفره هنرمندان بومی جاری شود.

