لزوم رعایت حداکثری ضوابط حفاظتی روستای جهانی کندوان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده روز شنبه در بازدید از روستای جهانی کندوان به حساسیتهای موجود در نگهداری از بافت صخرهای کندوان اشاره کرد و گفت: حفاظت از کرانهای منحصربهفرد این روستا تنها وظیفه یک نهاد نیست و نیازمند یک میثاق جمعی میان تمامی دستگاههای ذیربط و مردم این روستاست و همافزایی دستگاههای اجرایی در کنار مشارکت مستقیم مردم در طرحهای مرمتی و صیانتی، ضامن بقای جایگاه جهانی کندوان است
وی با بازخوانی نقش کلیدی زیرساختهای اقامتی بومی در اقتصاد روستایی، بومگردیها را «دروازه گشایش گردشگری» نامید و افزود: اقامتگاههای بومگردی صرفاً یک مکان برای اسکان نیستند، بلکه کانون بازتولید فرهنگ و سنتهای یک منطقه به شمار میروند. در روستای جهانی کندوان، بومگردیها باید الگوی موفقی از مهمانپذیری سنتی را ارائه دهند که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تجربهای زیسته و عمیق از معماری صخرهای را به گردشگران داخلی و خارجی منتقل کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی به نقد جدی استفاده از مصالح ناهمگون در ساختوسازهای جدید پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه نفوذ نماهای مدرن و استفاده از مصالح صلب، توازن بصری و تاریخی کندوان را مخدوش میکند. برای بناهای معاصر و جدید در محدوده روستا، ترویج نماسازیهای کاهگلی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تمرکز بر فروش آثار بومی گفت: فروشگاههای صنایعدستی در کندوان ویترین هویت این منطقه هستند و باید در این روستا از عرضه تولیدات و هنرهای صنایعدستی غیربومی و نامرتبط پرهیز شده و اولویت مطلق به هنرهای خلاق هنرمندان محلی و صنایعدستی شهرستان اسکو داده شود تا سود حاصل از گردشگری مستقیماً در سفره هنرمندان بومی جاری شود.
