به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده، عصر شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و رهبر شهید، اظهار کرد: صنایع‌دستی هنری است که نسل‌های مختلف را در بر می‌گیرد و به‌عنوان سپر دفاعی فرهنگ و هویت ملی در برابر تهاجمات فرهنگی عمل می‌کند.

وی با اشاره به نقش هنرمندان در این حوزه افزود: هنرمندان صنایع‌دستی پیشقراولان حفظ هویت فرهنگی کشور هستند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

حمزه‌زاده با بیان اینکه در آذربایجان‌شرقی شش حوزه شاخص صنایع‌دستی فعال است، گفت: در حال حاضر ۸۵ رشته صنایع‌دستی در استان فعال بوده و هزار و ۹۷۵ نفر دارای مجوز فعالیت در این حوزه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به موفقیت هنرمندان استان در کسب نشان‌های ملی و بین‌المللی تصریح کرد: تاکنون ۳۳۵ هنرمند استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی را کسب کرده‌اند، همچنین در سال گذشته ۴۱ هنرمند استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند.

وی ادامه داد: در جشنواره فجر نیز هنرمند استان، وحید حسن‌زاده، موفق به کسب رتبه نخست شد.

حمزه‌زاده با اشاره به اقدامات آموزشی در حوزه صنایع‌دستی گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ۲۳ مؤسسه آموزش صنایع‌دستی در استان فعال است و در سال گذشته ۶ هزار و ۲۵۰ نفر به صورت رایگان آموزش دیده‌اند که خروجی این آموزش‌ها در قالب تولیدات هنری وارد بازار شده است.

وی همچنین به جایگاه شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی دارای چهار شهر ملی صنایع‌دستی است و تبریز نیز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف شناخته می‌شود. اهر به عنوان شهر ملی ورنی، اسکو به عنوان شهر ملی چاپ باتیک یا کلاقه‌ای، کوزه‌کنان در حوزه سفال و ممقان در حوزه ممقان‌دوزی ثبت شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی افزود: همچنین شهرهای سردرود به عنوان شهر ملی تابلوفرش، میانه به عنوان شهر ملی گلیم و بناب به عنوان شهر ملی چاقو در دست پیگیری برای ثبت هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های استان برای ثبت جهانی ورنی اهر گفت: این شهر چند سال است به عنوان شهر ملی ورنی ثبت شده و تلاش داریم با حمایت دولت، آن را به عنوان شهر جهانی ورنی نیز ثبت کنیم.

حمزه‌زاده در ادامه به حمایت‌های مالی از هنرمندان اشاره کرد و گفت: در قالب تسهیلات مختلف از جمله تبصره ۱۸ و با همکاری بنیاد علوی، بنیاد برکت و نهادهای مرتبط با امور روستایی، در مجموع ۲ هزار و ۲۶۲ طرح صنایع‌دستی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی افزود: مجموع تسهیلات پرداخت شده در این حوزه به حدود ۲۵۶ میلیارد تومان می‌رسد که در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه تولیدات صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین به موضوع بیمه هنرمندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از هنرمندان صنایع‌دستی استان تحت پوشش بیمه قرار دارند و امیدواریم با حمایت‌های لازم، مشکل بیمه سایر هنرمندان نیز برطرف شود.

وی در پایان بر لزوم تکمیل موزه فرش تبریز تأکید کرد و گفت: با توجه به جایگاه تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف، لازم است هرچه سریع‌تر موزه فرش این شهر تکمیل و راه‌اندازی شود.