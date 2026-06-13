به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزهزاده، عصر شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و رهبر شهید، اظهار کرد: صنایعدستی هنری است که نسلهای مختلف را در بر میگیرد و بهعنوان سپر دفاعی فرهنگ و هویت ملی در برابر تهاجمات فرهنگی عمل میکند.
وی با اشاره به نقش هنرمندان در این حوزه افزود: هنرمندان صنایعدستی پیشقراولان حفظ هویت فرهنگی کشور هستند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
حمزهزاده با بیان اینکه در آذربایجانشرقی شش حوزه شاخص صنایعدستی فعال است، گفت: در حال حاضر ۸۵ رشته صنایعدستی در استان فعال بوده و هزار و ۹۷۵ نفر دارای مجوز فعالیت در این حوزه هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به موفقیت هنرمندان استان در کسب نشانهای ملی و بینالمللی تصریح کرد: تاکنون ۳۳۵ هنرمند استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدهاند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بینالمللی را کسب کردهاند، همچنین در سال گذشته ۴۱ هنرمند استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند.
وی ادامه داد: در جشنواره فجر نیز هنرمند استان، وحید حسنزاده، موفق به کسب رتبه نخست شد.
حمزهزاده با اشاره به اقدامات آموزشی در حوزه صنایعدستی گفت: با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزشی، ۲۳ مؤسسه آموزش صنایعدستی در استان فعال است و در سال گذشته ۶ هزار و ۲۵۰ نفر به صورت رایگان آموزش دیدهاند که خروجی این آموزشها در قالب تولیدات هنری وارد بازار شده است.
وی همچنین به جایگاه شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجانشرقی دارای چهار شهر ملی صنایعدستی است و تبریز نیز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف شناخته میشود. اهر به عنوان شهر ملی ورنی، اسکو به عنوان شهر ملی چاپ باتیک یا کلاقهای، کوزهکنان در حوزه سفال و ممقان در حوزه ممقاندوزی ثبت شدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی افزود: همچنین شهرهای سردرود به عنوان شهر ملی تابلوفرش، میانه به عنوان شهر ملی گلیم و بناب به عنوان شهر ملی چاقو در دست پیگیری برای ثبت هستند.
وی با اشاره به برنامههای استان برای ثبت جهانی ورنی اهر گفت: این شهر چند سال است به عنوان شهر ملی ورنی ثبت شده و تلاش داریم با حمایت دولت، آن را به عنوان شهر جهانی ورنی نیز ثبت کنیم.
حمزهزاده در ادامه به حمایتهای مالی از هنرمندان اشاره کرد و گفت: در قالب تسهیلات مختلف از جمله تبصره ۱۸ و با همکاری بنیاد علوی، بنیاد برکت و نهادهای مرتبط با امور روستایی، در مجموع ۲ هزار و ۲۶۲ طرح صنایعدستی موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
وی افزود: مجموع تسهیلات پرداخت شده در این حوزه به حدود ۲۵۶ میلیارد تومان میرسد که در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه تولیدات صنایعدستی اختصاص یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی همچنین به موضوع بیمه هنرمندان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از هنرمندان صنایعدستی استان تحت پوشش بیمه قرار دارند و امیدواریم با حمایتهای لازم، مشکل بیمه سایر هنرمندان نیز برطرف شود.
وی در پایان بر لزوم تکمیل موزه فرش تبریز تأکید کرد و گفت: با توجه به جایگاه تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف، لازم است هرچه سریعتر موزه فرش این شهر تکمیل و راهاندازی شود.
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