۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

بازدید یک‌ میلیون و ۸۵۵هزار گردشگر از جاذبه‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از ثبت بیش از یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار بازدیدهای ثبت‌شده از ابتدای ستاد خدمات سفر اظهار داشت: از آغاز فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان تا به امروز، در مجموع یک‌ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بوده است.

وی در ادامه با آمار بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی اشاره کرد و گفت: از این میزان، یک‌ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۹۱۱ بازدید به جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه و استقبال مسافران نوروزی از ظرفیت‌های متنوع گردشگری آذربایجان‌شرقی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی از مقاصد پرمخاطب گردشگری استان افزود: در میان جاذبه‌های گرذشگری استان، روستای تاریخی و جهانی کندوان با ثبت ۳۳ هزار و ۳۵۵ بازدید و کلیسای سنت استپانوس جلفا با ۱۹ هزار و ۱۹۷ بازدید از جمله مقاصدی بوده‌اند که بیشترین میزان مراجعه گردشگران را به خود اختصاص داده‌اند.

حمزه‌زاده تنوع جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان را از عوامل مؤثر در توزیع سفر در نقاط مختلف آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و گفت: وجود بیش از ۲۰۲۸ اور ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی در کنار چشم‌اندازهای طبیعی و روستاهای هدف گردشگری، سبب شده است تا استان علارغم شرایط جنگی به یکی از مقاصد مورد توجه مسافران نوروزی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت سفرهای نوروزی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر در استان با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی و مدیریت بازدید از جاذبه‌ها، همچنان مشغول فعالیت و خدمات‌رسانی خواهند بود.

کد مطلب 6795382

