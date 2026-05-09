به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف حمایت از بخش بهداشت و درمان، طی سال ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۲۶۸ میلیارد تومان به حوزه سلامت استان اختصاص یافته است.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع پایدار تأمین مالی خدمات عمومی در کشور محسوب می‌شود و بخشی از منابع حاصل از آن طبق قانون در حوزه سلامت هزینه می‌شود.

سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سهم قانونی حوزه درمان از درآمدهای مالیاتی بیان کرد: بر اساس قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم سلامت تعیین شده که این منابع در راستای ارتقای خدمات بهداشتی، درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت هزینه می‌شود.

فعله‌گری ادامه داد: تخصیص این اعتبارات نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی و افزایش کیفیت خدمات سلامت برای شهروندان دارد.

بازگشت مالیات به مردم در قالب خدمات عمومی

وی با تأکید بر آثار مستقیم پرداخت مالیات در زندگی مردم تصریح کرد: منابع مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت در قالب خدمات عمومی به جامعه بازمی‌گردد و حوزه سلامت از جمله بخش‌هایی است که مردم به صورت مستقیم آثار آن را مشاهده می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد.

فعله‌گری اضافه کرد: مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند مالیات پرداختی آنان در بخش‌های مختلف از جمله خدمات درمانی، بهداشتی، عمرانی و اجتماعی هزینه شده و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.