به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، وزارت نفت عراق اعلام کرد کشف میدان نفتی جدید در جنوب‌غرب این کشور یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت انرژی عراق در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد یکی از بلوک‌های اکتشافی موسوم به «قرنین» دارای ذخایری بیش از ۸.۸ میلیارد بشکه نفت خام است. این بلوک در استان نجف، حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب‌غرب بغداد و در امتداد مرز عراق و عربستان واقع شده است.

قرارداد توسعه، اکتشاف و تولید نفت از این میدان ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ امضا شد. منطقه قرنین با وسعت حدود ۸ هزار و ۷۷۳ کیلومتر مربع از امیدبخش‌ترین نقاط نفتی عراق محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های رسمی وزارت نفت عراق، عملیات حفاری در چاه اکتشافی «شمس–۱۱» وجود نفت خام سبک را تأیید کرده و ظرفیت اولیه تولید آن حدود ۳ هزار و ۲۴۸ بشکه در روز برآورد شده است.

اعلام این خبر در نشست رسمی میان «حیان عبدالغنی»، وزیر نفت عراق، و نمایندگان شرکت چینی ژن‌هوا اویل مطرح شد. در این نشست، پیشرفت‌های میدان قرنین و استفاده از فناوری‌های پیشرفته حفاری برای تقویت بهره‌وری و تسریع روند توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت ژن‌هوا از طریق زیرمجموعه خود، شرکت قرنین پترولیوم، اپراتور اصلی عملیات حفاری و مطالعات لرزه‌نگاری در همکاری با طرف عراقی است. طبق اعلام وزارت نفت عراق، این شرکت چینی طرحی برای سرمایه‌گذاری سریع با هدف تسریع توسعه میدان و رساندن آن به مرحله تولید تجاری ارائه کرده است.

در همین حال، دولت عراق اجرای پروژه‌ای راهبردی برای ساخت خط لوله جدید میان استان بصره در جنوب و شهر حدیثه در استان الانبار را آغاز کرده است. این خط لوله قرار است با ظرفیت صادراتی ۲.۵ میلیون بشکه در روز، مسیر مهمی برای انتقال نفت به بازارهای جهانی باشد.

با وجود این تلاش‌ها، عراق به‌دلیل جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز — گذرگاه حیاتی صادرات انرژی — با کاهش شدید در صادرات نفت مواجه شده است.

پیش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تولید روزانه نفت عراق حدود ۴.۵ میلیون بشکه و صادرات آن ۳.۵ میلیون بشکه بود که نزدیک به ۹۰ درصد از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کرد.

بر پایه گزارش وزارت نفت عراق، صادرات نفت این کشور در ماه مارس به ۱۸.۶ میلیون بشکه کاهش یافت و تنها ۱.۹۶ میلیارد دلار درآمد داشت؛ در حالی که در فوریه عراق بیش از ۹۹ میلیون بشکه صادر کرده و ۶.۸۱ میلیارد دلار درآمد کسب کرده بود. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۷۱ درصدی درآمد نفتی در یک ماه است.