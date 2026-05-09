تیم کاراته نوجوانان استقلال نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه به میزبانی همدان برگزار شد و آبی‌پوشان استقلال در میان ۳۷ تیم مدعی بر سکوی نایب‌قهرمانی مجموع مسابقات ایستادند.



کاراته کاهای آبی پوش در رده نوجوانان با عملکردی قابل قبول عنوان قهرمانی ایران را از آن خود کردند و در رده‌های جوانان و امید نیز با نمایش‌هایی کم‌نقص و جنگنده با کسب ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۱۲ مدال برنز نایب‌قهرمان کشور شدند تا آکادمی کاراته استقلال را به عنوان یکی از قدرت‌های آینده‌ساز به کاراته ایران معرفی کنند.



آرش رازانی، امیرعباس کاووسی، ایمان نجفی، فریار بهادری، امیرمحمد شجاعی و مهدی چوبک‌زن با مبارزاتی تماشایی، روحیه جنگندگی مثال‌زدنی و نمایشی درخور نام بزرگ استقلال، ضمن کسب مدال طلا بارها تشویق حاضران در سالن را برانگیختند و آینده‌ای روشن برای کاراته باشگاه استقلال ترسیم کردند.



هدایت این تیم بر عهده مهدی عموزاده، سرمربی موفق و سازنده استقلال بود و میثم یاراحمدی و نریمان ضامنی به عنوان مربیان تیم، در کنار امیربهادر یاری مربی بدنساز، نقش مهمی در این موفقیت بزرگ ایفا کردند.