به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه هکری «شاینی هانترز» با سابقه مجموعه ای از سرقت های داده و کمپین های اخاذی شرکت های بزرگ جهانی را هدف گرفته اند. آنها در سوم می ۲۰۲۶ میلادی در پستی در وب سایت خود اعلام کردند حدود ۶.۶۵ ترابایت داده اپ «کانواس» مرتبط با حدود ۹ هزار مدرسه در سراسر جهان را سرقت کرده اند. این داده ها احتمالا شامل نام، آدرس ایمیل و پیام های خصوصی بین دانش آموزان، معلمان و کارمندان دیگر است.

روزنامه های دانشجویی در سراسر آمریکا خبر دادند این هک گسترده به اختلالاتی منجر شده، آنهم در حالیکه آنها برای فعالیت ها و تکالیف آخر سال تحصیلی آماده می شوند. از این نرم افزار در مدارس برای تکالیف کلاسی و اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین ارسال پیام بین دانش آموزان و مدرسان مدرسه استفاده می شود.

اف بی آی بدون اشاره به نام «کانواس» اعلام کرد از اختلالات ناشی از نشتی اطلاعات در سیستم آموزشی آگاه است.

گروه هکری در پنجم می سال جاری میلادی در پیامی اعلام کرد شرکت مادر «کانواس» برای جلوگیری از نشت داده حتی با آنها صحبت نکرده و باج درخواستی آنها حتی خیلی زیاد نبوده است. این پیام شامل فهرستی از حدود ۱۴۰۰ مدرسه و منطقه آموزشی بود و مدارس را به برقراری تماس با آنها برای مذاکره و جلوگیری از انتشار داده ها تشویق کرده بود.

شرکت مادر کانواس یک می در پستی در شبکه پشتیبانی خود اعلام کرد مشغول بررسی یک رویداد امنیت سایبری است. روز بعد در پست دیگری اشاره شد اطلاعات موجود شامل نام، آدرس ایمیل، شماره کارت شناسایی کاربران و پیام های ارسالی میان آنها بوده است. شرکت در ششم می اعلام کرد این وضعیت برطرف شده و کامل به طور کامل عملیاتی است.

در هفتم می دانش آموزان برخی مدارس گزارش دادند هنگام تلاش برای ورود به اپ با یادداشتی از هکرهای مذکور روبرو شدند که آنها را با یک لینک به فهرستی از مدارس هک شده هدایت می کرد.