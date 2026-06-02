به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، متا در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی از یک دستیار پشتیبانی هوش مصنوعی جدید خبر و وعده داد این ابزار فرایند بازیابی حساب کاربری را برای افرادی که از صفحات فیس بوک یا اینستاگرام شان بیرون انداخته شده اند را سریع تر و ساده تر می کند.

اکنون به نظر می رسد هکرها از همین دستیار پشتیبانی هوش مصنوعی متا برای سرقت چند حساب اینستاگرام استفاده کرده اند. به گفته محققان امنیتی این ابزار هوش مصنوعی سلطه بر حساب های کاربری را حتی با وجود احراز هویت دوعاملی برای هکرها بسیار ساده می کند.

چند محقق امنیتی این شکاف امنیتی را در پلتفرم ایکس اعلام کردند. جزئیات درباره تسلط بر حساب های کاربری در کنار اسکرین شات ها و ویدئوهایی که فرایند دستیابی به حساب های کاربری را در عمل نشان می دهد به طور گسترده در تلگرام منتشر شده اند.

عکس ها و ویدئوها حاکی از آن هستند که هکرها توانستند به سادگی از چت بات هوش مصنوعی پشتیبانی بخواهند ایمیل مرتبط با حساب کاربری مورد نظر را تغییر دهد و سپس درخواست بازنشانی کلمه رمز را داده اند.

البته متا هم اکنون این مشکل را برطرف کرده اما مشخص نیست قبل از ترمیم شکاف، چه تعداد حساب کاربری تحت تاثیر آن قرار گرفته اند. طب اطلاعات وب سایت ۴۰۴Media کاربران در تلگرام از ماه مارس درباره این شکاف بحث وگفتگو می کنند.