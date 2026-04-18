۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

یوروپل به ۷۵ هزار مجرم ایمیل زد

ائتلافی از آژانس های جهانی مجری قانون ایمیل هایی به بیش از ۷۵ هزار مجرم سایبری ارسال کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این مجرمان برای سرویسی که حمله های سایبری جهت آفلاین کردن وب سایت ها انجام می دهد، هزینه پرداخت کرده اند.

یوروپل از عملیاتی هماهنگ علیه چند سرویس اجاره ای خبر داده که با انجام حملات گسترده DDoS به مجرمان امکان می دهند حملات سایبری را بدون نیاز به مهارت های هک یا اجرای زیرساخت های خود حملات سایبری انجام دهند.

این اقدام بخشی از عملیات نیروی مجری قانون به نام عملیات PowerOFF است که شامل ارسال ایمیل و نامه هشدار از سوی یوروپل به بیش از ۷۵ هزار مظنون به استفاده از این سرویس‌های اجاره‌ای DDoS بود.

یوروپل اعلام کرد با حمله و توقیف سرورهای مرتبط با این سرویس ها به اطلاعات درباره مجرمان سایبری دست یافت و همچنین پلیس توانست کاربران ثبت شده آنها را شناسایی کند. این اقدام به دستگیری چهار فرد و حذف ۵۳ دامنه منجر شد. همچنین پلیس ۲۴ مجوز جستجو را اجرا کرد.

حملات DDoS به دلیل قدرت ایجاد اختلال و سهولت انجام آن بسیار مورد استفاده هستند.

کد مطلب 6803997
شیوا سعیدی

