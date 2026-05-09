  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

کشف پیکر ۲ نفر در حادثه غرق‌شدگی سد بوطاهری هندیجان

اهواز ـ رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان هندیجان از غرق‌شدن دو نفر در محدوده سد روستای بوطاهری و کشف پیکر آنان توسط نجاتگران هلال‌احمر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی زاده ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مردمی مبنی بر غرق‌شدن دو نفر در محدوده سد روستای بوطاهری به پایگاه امداد و نجات بوطاهری اعلام شد که بلافاصله موضوع با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان (EOC) هماهنگ شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان هندیجان افزود: در پی این حادثه، ۳ تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان هندیجان و پایگاه امداد و نجات بوطاهری، با یک دستگاه آمبولانس و دو خودروی پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را آغاز کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر هندیجان ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در جریان عملیات جست‌وجو موفق شدند پیکر هر دو فرد غرق‌شده را از آب خارج کرده و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح دهند.

