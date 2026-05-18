پیکر دختر ۱۲ ساله در کارون پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاکر طرفینژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۸ روز شنبه گزارشی مبنی بر احتمال غرقشدگی یک دختر ۱۲ ساله در محدوده منطقه موران از توابع بخش سویسه به جمعیت هلالاحمر شهرستان کارون اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، هماهنگی لازم با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان EOC انجام و عملیات جستوجو آغاز شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کارون ادامه داد: در پی این حادثه سه تیم عملیاتی از جمعیت هلالاحمر شهرستان کارون با یک دستگاه آمبولانس و خودروی پشتیبانی به محل اعزام شدند و عملیات جستوجو در محدوده اعلامشده در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: سرانجام پس از ساعتها تلاش نیروهای امدادی، بامداد امروز پیکر بیجان این نوجوان در محدوده حادثه شناسایی و از آب خارج شد.
طرفینژاد بیان کرد: پیکر این نوجوان پس از خارجسازی از آب برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
