۲۱۰ میلیارد ریال به شبکه آبرسانی گوین اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور، با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های آبی در غرب استان هرمزگان اظهار داشت: به منظور پایدارسازی جریان آب در مناطق روستایی و مقابله با تنش‌های فصلی، طرح اصلاح خط انتقال آب روستای گوین با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی از اواسط فروردین‌ماه کلید خورد و بنا بر زمان‌بندی، این پروژه تا پایان همین ماه تکمیل و تحویل خواهد شد.

وی افزود: هم‌زمان با این اقدام، طرح توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب در همان منطقه نیز به طول ۵ کیلومتر در حال اجراست. این بخش از عملیات شامل نصب تجهیزات، اتصالات و ساخت ۴ باب حوضچه شیرآلات بوده که ارزش سرمایه‌گذاری آن به ۱۱۰ میلیارد ریال می‌رسد.

حمزه‌پور درباره بازه زمانی این بخش نیز تصریح کرد: عملیات اجرایی شبکه توزیع از اسفندماه سال گذشته شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به صورت کامل در مدار بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با تأکید بر اینکه مجموع هزینه‌های این دو پروژه کلیدی رقمی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این پروژه‌ها آن است که علیرغم عدم تخصیص اعتبارات مصوب، کل این عملیات با مدیریت منابع داخلی شرکت پیش برده شده تا ساکنان روستای گوین دغدغه‌ای بابت تأمین آب شرب پایدار نداشته باشند.